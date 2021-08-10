Seren Serengil üçüncü kez ameliyat masasına yattı! İlk açılama sevgilisi Mustafa Tohma'dan geldi: "Çok ağır bir dönem geçirdi"

Yıllar önce fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olan Seren Serengil'in uzun süredir dumping sendromu ile mücadele ettiği biliniyor. Hızla kilo verdiği ve buna engel olamadığı için sunuculuğunu yaptığı magazin programından da ayrılan Seren Serengil, geçtiğimiz gün ameliyat oldu.

Seren Serengil'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından yaptığı açıklamada Serengil'in operasyondan çıktığı anın fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AĞRILARI ÇOK FAZLAYDI"

Sevgilisi Seren Serengil'in çok ağır bir dönem geçirdiğini ancak kimseye yansıtmayı istemediğinden hep neşeli davranmaya çalıştığını belirten Tohma, "O hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı ve film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti.” şeklinde açıklamada bulundu.

“KARACİĞER DEĞERLERİ SİROZA ÇEVİREBİLİRDİ”

Bir ay önce yapılan denetimde doktorun, bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için dumping sendromunun olduğu, ameliyat öncesi Serengil'in kilo almasının, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin gerektiğini söylediğini belirten Tohma, “Bu ayın sonunda safra kesesi alınacak ve bağırsak ameliyatı beraber olacaktı… Fakat Seren’in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu.” dedi.

DUA İSTEDİ

İki ameliyatı aynı anda vücudunun kaldıramayacağı için ilk olarak safra kesesinin alındığını açıklayan Tohma, "İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerleri yerine gelince olacak. Şu an iyi… Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz.” şeklinde ifade etti.

