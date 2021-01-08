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  3. Seren Serengil ve yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Seren Serengil ve yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Son dönemlerde yaşadığı sağlık problemleri ile sık sık anılan Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma dünya evine giriyor.

Seren Serengil ve yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Daha önce başından 4 evlilik geçen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil beşinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Seren Serengil yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilo vermeyi durduramayan Serengil, 46 kiloya kadar düştü. Ünlü sunucu sağlık sorunlarıyla uğraşırken, bir anda evlilik kararı aldığını duyurdu.

Seren Serengil yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Serengil, yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Seren Serengil yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Serengil; "İlk defa ezber bozdum. Sevgili olmadan, eli elime bile değmeden evlenme teklifine evet dedim. Anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan oluyorsun. Bana artık huzur anlayış iyi niyet arkadaşlık lazım. Aşkta gelirse başımın üstünde yeri olsun. Bu sefer ezber bozdum en yakın arkadaşıma evet dedim" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'in ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Rahman Tohma, 6 Kasım 1982 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Mustafa Tohma 38 yaşındadır ve Antakyalıdır.

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

Detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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