Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında? Gaga Bulut öldü mü, hapiste mi?Son dakika... İstinaf Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı: Beraat kararı bozulduDünyaca ünlü teknik direktör Zidane'ın koronavirüs testi pozitif!OECD'nin yeni merkez binası İstanbul'da!MEB, öğretmenler için çevrim içi enstrüman kursu başlattı!Enerji Bakanlığı duyurdu: Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandıCHPli Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 6 yıla kadar hapsi isteniyor!Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!Galatasaray'da Simone Zaza operasyonu!Survivor'un düzenlediği 'Alkolde ölçüyü kaçıranların düştüğü haller' yarışmasında birinci seçildi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! "Makyajlı da makyajsız da çirkin!"

Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! "Makyajlı da makyajsız da çirkin!"

Geçirdiği zayıflama ameliyatlarının ardından sağlık durumu giderek kötüleşen ve yaza kadar ameliyat olmazsa ölüm riski olduğunu ifade eden Seren Serengil Hadise'yle ilgili sarf ettiği sözler olay yarattı.

Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! "Makyajlı da makyajsız da çirkin!"

Sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Hadise hakkındaki yorumlar yapan Serengil,  öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. 

Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! Makyajlı da makyajsız da çirkin!

Bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen  Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! Makyajlı da makyajsız da çirkin!

"KENDİMİ MAKYAJSIZ DA ÇOK BEĞENİYORUM"

Makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.

Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! Makyajlı da makyajsız da çirkin!

Çekimlerden karelerin yayınlanmasının ardından bir çok kişi Hadise'yi tebrik ederken Seren Serengil'den ilginç bir yorum geldi.

ALLAH AŞKINA GÜZEL Mİ BU?

Serengil "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT