Seren Serengil'den Hadise'ye çirkin yorum! "Makyajlı da makyajsız da çirkin!"

Sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Hadise hakkındaki yorumlar yapan Serengil, öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanamadı.

Bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

"KENDİMİ MAKYAJSIZ DA ÇOK BEĞENİYORUM"

Makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.

Çekimlerden karelerin yayınlanmasının ardından bir çok kişi Hadise'yi tebrik ederken Seren Serengil'den ilginç bir yorum geldi.

ALLAH AŞKINA GÜZEL Mİ BU?

Serengil "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı.