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Seren Serengil'den tepki çeken Bergen yorumu! Büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak Gülşen'e laf atmayı ihmal etmedi!

Son günlerde gündemde olan Bergen filmi ve şarkıları hakkında bir paylaşım yapan Seren Serengil'in sözleri tepki çekti.

Seren Serengil'den tepki çeken Bergen yorumu! Büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak Gülşen'e laf atmayı ihmal etmedi!

Söylemezsem Olmaz'daki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil Bergen filmiyle ilgili de kendini tutamadı. Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen 'Acıların kadını' olarak anılan Bergen'in trajik hikâyesini konu alan "Bergen" adlı filmi izleyen Seren Serengil albümü de dinledikten sonra paylaşım yaptı.

'KIRO' ÇIKIŞI 

Seren Serengl açıklamasında, "Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi. Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadın değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.

Seren Serengil'den tepki çeken Bergen yorumu! Büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak Gülşen'e laf atmayı ihmal etmedi!

"KIRO KADINLARA YAKIŞIYOR"

Sözlerine devam eden Serengil, "Arabesk müzik en çok kıro kadınlara yakışıyor" diyerek şok etti. Serengil'in bu çıkışla kimi hedef aldığı merak konusu oldu.

Seren Serengil'den tepki çeken Bergen yorumu! Büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak Gülşen'e laf atmayı ihmal etmedi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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