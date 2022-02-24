Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dünya borsası fena çakıldı! Ortalık karıştı, veriler panik yarattı!Davut Güloğlu evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var?Yasama Gücü ne demek, TDK'ya göre Yasama Gücü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındıMehmet Dinçerler fena pot kırdı! Hadise evlenmeden hamile mi kaldı? Seren Serengil, 'Reza Zarrab' yorumuyla acımasızca eleştirdi!Giresunspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!

Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Seren Serengil'den ilginç bir paylaşım geldi. Seren Serengil "Bence Ukrayna'ya yardım edelim" yorumunda bulundu.

Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!

Ukrayna-Rusya savaşından son dakika haberleri gelirken Türkiye'de de ünlü isimler çeşitli paylaşımlar yapıyor.

"Savaşa hayır" paylaşımları yapılırken son dönemde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Seren Serengil'den ilginç bir yorum geldi.

Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!

"LEGO OYNASIN"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair paylaşımında şunları söyledi:

"Bence Ukrayna'ya yardım edelim. Bizden yardım istemişler bize yakışan haklının ve bizden yardım isteyenin yardıma muhtaç olanın yanında durmaktır. Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa Lego oynasın."

Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT