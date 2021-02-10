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Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Seren Serengil yakın arkadaşı olan Mustafa Rahman Tohma ile 2 yıl birlikteliğin ardından nikah masasına oturuyor. Tohma, Serengil'e evinin bulunduğu sokakta romantik bir evlenme teklifi yaptı. Peki Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte tüm merak edilenler...

Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Daha önce dört kez evlenen Serengil, bu kez mutluluğu yakın arkadaşında buldu. Serengil, evlilik haberini sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurdu. Peki; Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

SEREN SERENGİL'İN SEVGİLİSİ KİM?

49 yaşındaki Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Kaçmazdan 2 yıl sonra boşanan Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çift 3 yıl sonra boşandı. Daha sonra 2006 yılında Musa Aytun ile evlilik yaşayan Serengil, 4 yıl sonra Aytun ile yollarını ayırdı. 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlenen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, İpek'ten olaylı bir şekilde boşandı.

Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son olarak da  Ziraat Fakültesi mezunu olan yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile aralarında ilişki yaşamaya başladılar. Ancak daha önce birlikte görüldüklerinde aşk iddialarını yalanlamış sadece arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.

Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

38 yaşındaki Mustafa Rahman Tohma daha önce modellik yapmıştır. Tohma  aile mesleği olan çiftçilikle uğraşıyor. Seren Serengil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Tohma  mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürünler üretiyor. 

Seren Serengil'in sevgilisi kim ? Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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