Seren Şirince Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ocak.1988

Seren Şirince kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Dizi Oyuncusu

Seren Şirince doğum yeri : İzmir

SEREN ŞİRİNCE BİYOGRAFİSİ

Seren Şirince, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir’de doğmuştur.

1, 55 boyunda ve 45 kilo olan Seren Şirince, 2013 yılında Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Türkmen, Furkan Palalı ve Müge Boz’un paylaştığı romantik komedi dizisi “Aşk Emek İster” dizisinde Nazlı karakterini canlandırdı.

Seren Şirince, Faruk Bayhan’ın yapımcılığında 2015 yılında Show Tv’de yayınlanan “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekinve Nurseli İdiz paylaştı.

Oturduğu semt olan Moda’da patenleri ile kaymakta, fakat henüz durmayı öğrenememiştir.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - İlişki Durumu: Karışık (Ayşegül) (TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (Nazlı) (TV Dizisi)