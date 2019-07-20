Seren Şirince Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Seren Şirince Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Seren Şirince hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?
Doğum tarihi : 01.Ocak.1988
Seren Şirince kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Dizi Oyuncusu
Seren Şirince doğum yeri : İzmir
SEREN ŞİRİNCE BİYOGRAFİSİ
Seren Şirince, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir’de doğmuştur.
1, 55 boyunda ve 45 kilo olan Seren Şirince, 2013 yılında Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Türkmen, Furkan Palalı ve Müge Boz’un paylaştığı romantik komedi dizisi “Aşk Emek İster” dizisinde Nazlı karakterini canlandırdı.
Seren Şirince, Faruk Bayhan’ın yapımcılığında 2015 yılında Show Tv’de yayınlanan “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekinve Nurseli İdiz paylaştı.
Oturduğu semt olan Moda’da patenleri ile kaymakta, fakat henüz durmayı öğrenememiştir.
Filmleri ve Dizileri :
2015 - İlişki Durumu: Karışık (Ayşegül) (TV Dizisi)
2013 - Aşk Emek İster (Nazlı) (TV Dizisi)
HABERE YORUM KAT