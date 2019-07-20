Seren Yüce Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEREN YÜCE KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1975

Seren Yüce kaç yaşında :

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Meslek : Yönetmen, Senarist

Seren Yüce doğum yeri : Yeşilköy, İstanbul

SEREN YÜCE BİYOGRAFİSİ

Seren Yüce, 1975 yılında İstanbul, Yeşilköy’de doğmuştur. Bilkent ÜniversitesiArkeloji bölümünden mezun oldu. Gençliğinde yönetmen David Lynch’in “Wild at Heart” (“Vahşi Duygular”) filmini seyrettiğinde sinemacı olmayı kafasına koymuş.

Üniversiteden mezun olur olmaz da yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Sinema sektörüne girmeden önce reklam filmleri ve “Bir İstanbul Masalı”, “Beyaz Gelincik” gibi bazı dizi film işlerinde görev aldı. Sinemaya Özer Kızıltan, Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu’nun asistanlığı yaparak başladı.

2005 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan’ın yaptığı “Takva” filminde birinci yardımcı asistan olarak çalıştı. 2007 yılında Fatih Akın'ın Yaşamın Kıyısında (Auf Der Anderen Seite) filminde, 2008 yılında Yeşim Ustaoğlu’nun “Pandora'nın Kutusu” filminde yardımcı yönetmen olarak görev yaptı.

Seren Yüce, 2010 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Çoğunluk” adlı ilk sinema filmi ile 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü aldı. Bu filmde Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Esme Madra, Erkan Can rol almıştı.

2016 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Rüzgarda Salınan Nilüfer” adlı sinema filminde Songül Öden ve Tolga Tekin başrolde oynadılar.



Ödülleri :

2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi İlk Film (Çoğunluk)

2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Senaryo (Çoğunluk)

2010 - 67.Venedik Film Şenliği - Geleceğin Aslanı (Çoğunluk)

2011 - 43.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo (Çoğunluk)

2010 - 12.Mumbai Film Festivali - En İyi Film (Çoğunluk)

2010 - 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yönetmen (Çoğunluk)

2010 - 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - En İyi Film (Çoğunluk)

2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Film (Çoğunluk)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2016 - Rüzgarda Salınan Nilüfer (Sinema Filmi)

2010 - Çoğunluk (Sinema Filmi)

Senaryo :

2015 - Rüzgarda Salınan Nilüfer (Sinema Filmi)

2010 - Çoğunluk (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2010 - Çoğunluk (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

2008 - Pandora'nın Kutusu (1. Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)

2007 - Yaşamın Kıyısında (Auf Der Anderen Seite)(Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)

2005 - Takva (1. Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)