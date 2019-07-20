Serena Williams Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERENA WİLLİAMS KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Eylül.1981

Serena Williams kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Tenisçi

Serena Williams doğum yeri : Saginaw, Michigan, ABD

SERENA WİLLİAMS BİYOGRAFİSİ

Amerikalı profesyonel tenisçi olan Serena Williams’ın 2017 yılında 23 Grand Slamşampiyonluğu ve çift kadınlarda üç, tek kadınlarda bir olimpiyat altın madalyası vardır.

Serena Williams, 26 Eylül 1981 tarihinde Saginaw, Michigan, ABD’de doğmuştur. Tam adı Serena Jameka Williams’dır. ABD, Florida eyaletinde, Palm Beach Gardens’da ablası Venus Williams ile birlikte yaşamaktadır. Babası olan Richard Williams aynı zamanda antrenörüdür. Annesi Oracene Price de tenis antrenörüdür. Anne babası 2002 yılında boşanmıştır. Venus Williams, Yetunde Price, Isha Price, Lyndrea Price, Richard Williams III, Dylan Starr Williams, Ronner Williams adlarında kardeşleri vardır.

Kendisinin yıllar boyu kazandığı pek çok galibiyetler ve şampiyonluklar, son yıllardaki en başarılı ve en önemli tenis oyuncularından biri haline gelmesine neden olmuştur. Aynı zamanda ablası Venus Williams da tenis sporcusudur.

Serena Williams, 14 yaşında iken 24 Eylül 1995tarihinde profesyonel olarak tenis oynamaya başlamıştır. 1999 yılında ABD Açık'ta ilk grand slam şampiyonasını kazandı. 25 Ocak 2003 tarihinde Avustralya Açık tenis şampiyonasını kazandı.

2005 yılında dünyaca ünlü bir tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu seçilen Serena Williams, genç yaşında ablası Venus Williams ile profesyonel hayata adım atmış ve kısa sürede dünyanın 1 numarası olmuş ve Dünyanın en çok para kazanan kadın sporcusu olmuştur.

2013 Haziran ayında düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası finalinde Maria Sharapova'yı yenerek 11 yıl aradan sonra Roland Garros'ta Grand Slamşampiyonluğana ulaştı.

Serena Williams, 16 Kasım 2017 tarihinde inernet girişimcisi Alexis Ohanian ile evlendi. Alexis Olympia Ohanian Jr. (d.1 Eylül 2017) Adında bir kız çocuğu vardır.



Serena Williams’ın moda Tasarımcısı olarak, isminin geriye doğru yazıldığı "Aneres" isimli kendi giyim markası var.

2007 yılında Forbes Dergisi, yılın kazançlarını 14 milyon dolar olarak açıkladı.

Serena Williams, 2014 yılında sezonun ilk "grand slam" turnuvası AvustralyaAçık'ta, tek kadınlarda Sırp Ana İvanoviç’e yenildi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda 2003, 2005, 2007, 2009 ve 2010 yıllarında şampiyon olan Serena Williams, 2011 yılında katılmadığı Avustralya Açık’ta 2012 yılında dördüncü turda Rus Ekaterina Makarova’ya, 2013’te çeyrek finalde ABD'li Sloane Stephens’e yenilerek erken veda etmişti. 2015 yılında finalinde Maria Sharapova'yı yenerek şampiyon oldu.

2017 yılında hamile olarak katıldığı Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda finalde ablası Venus Williams’ı yenerek şampiyon oldu.

Serena Williams, 1 Eylül 2017 tarihinde bir kız çocuğu doğurduktan sonra 15 Ocak 2018 tarihinde başlayan Avustralya Açık turnuvasına hazır olmadığı için katılmama kararı verdi.

Serena Williams, 4-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan sakatlığı nedeniyle çekildi. 1 Eylül 2017 tarihinde Doğum yaptıktan sonra 2018 mart ayında kortlara dönen ve sadece 4 maça çıkan Serena Williams, dünya klasmanında 449. sıraya kadar geriledi.

7 Eylül 2018 tarihinde 2018 sezonunun son grand slam tenis turnuvası ABDAçık'ta tek kadınlarda; ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada Serena Williams ve Naomi Osaka finale yükseldi.

Kitapları :

2004 - Tenis Nasıl Oynanır (ablası Venus Williams ile birlikte)