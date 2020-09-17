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  3. Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Serenay Sarıkaya önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendi. Bir kafenin üst katında, kendisine ayrılan bölümde tek başına yemek yiyip senaryo okuyan Sarıkaya'nın yaz tatilinde aldığı fazla kilolarından da kurtulduğu gözlendi.

Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatilden döndü ve İstanbul'un tozunu attırdı. Geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülenen Sarıkaya bir yandan yemeğini yiyip bir yandan da senaryo okudu. Güzel oyuncu düzgün fiziği ile de dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Bergen’i canlandırmak için uzun süredir çalışmalar yapan Serenay Sarıkaya’nın corona virüsü yüzünden projesi ertelenmişti. Sarıkaya:“Bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı. 

Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Kuruçeşme'de bir mekanda yalnız görüntülenen güzel oyuncunun yaz tatilinde aldığı fazla kilolarından da kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Elinde kahve ile mekandan ayrılan Sarıkaya muhabirleri görünce, “Ya her gün sizinleyim. Üç gündür beni çekiyorsunuz” diyerek takıldı.

Serenay Sarıkaya fazla kilolarından kurtuldu!

Sarıkaya, siyah mini elbisesi ve spor ayakkabıları ile göz doldurdu. Fotoğrafları çekilirken muhabirlere şöyle takıldı: “Üç gündür beni çekiyorsunuz. Her gün sizinleyim. Ne yapacağım ben? Hadi birkaç gün sonra görüşelim.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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