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  3. Serenay Sarıkaya o ismi bir şartla affetti!

Serenay Sarıkaya o ismi bir şartla affetti!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Sarıkaya, Kerem Çetinçalı'yı bir kadın dayanışma derneğine bağışta bulunması şartıyla affetti.

Serenay Sarıkaya o ismi bir şartla affetti!

Kerem Bursin ile ayrılıklarının ardından sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren yorumcu Kadir Çetinçalı, bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Serenay Sarıkaya o ismi bir şartla affetti!

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı.

Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.

Serenay Sarıkaya o ismi bir şartla affetti!

Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira maddi yardımda bulununca dosya kapandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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