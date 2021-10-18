Serenay Sarıkaya'dan milyonluk yatırım! Kazancını boşa harcamadı!

Şahmeran dizisiyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayan Serenay Sarıkaya, Takvim gazetesinin haberine göre, kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında yer aldı.

YEDİ MİLYON TL'LİK YATIRIM

Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olan, Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

İtalyan mücevher markasıyla anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynadı.

Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da yedi milyon TL kazandı.

Serenay Sarıkaya'nın Beykoz'dan yedi milyon TL'lik bir villa aldığı söylendi.