Seretan ne demek, TDK'ya göre Seretan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seretan ne demek? Seretan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seretan kelimesi. Peki seretan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seretan nedir, seretan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERETAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seretan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Seretan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre seretan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yengeç

- Yengeç

