Serge Atakayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Atakayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Atakayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Atakayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Atakayi 30 Ocak 1999 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Finlandiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Atakayi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serge Atakayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serge Atakayi'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Serge Atakayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serge Atakayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Atakayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Atakayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FF Jaro

31 Ağustos 2016 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

4 Nisan 2019 yılında SJK Seinäjoki

11 Haziran 2019 yılında Rangers II

1 Ocak 2020 yılında SJK Seinäjoki

28 Temmuz 2021 yılında TPS

31 Aralık 2021 yılında SJK Seinäjoki

15 Temmuz 2022 yılında St. Pat's

Serge Atakayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Atakayi şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serge Atakayi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FF Jaro (2011-2013)

Finlandiya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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