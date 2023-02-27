Serge Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Serge Manga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serge Manga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.