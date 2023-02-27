Serge Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Manga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Serge Manga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Serge Manga 25 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Serge Manga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Serge Manga'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Serge Manga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Serge Manga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Serge Manga şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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