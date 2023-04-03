Sergej Rupar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Rupar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Rupar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergej Rupar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergej Rupar 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergej Rupar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergej Rupar'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergej Rupar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergej Rupar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Rad U15
1 Temmuz 2019 yılında Rad U16
1 Temmuz 2020 yılında Rad U17
1 Temmuz 2021 yılında Rad U18
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Sergej Rupar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergej Rupar şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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