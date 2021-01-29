Çarpıcı iddia! Tarkan ikinci kez baba mı oluyor?Murat Şahin dev yatırımlarına devam ediyor!Bölge Gündem Gazetesi'nin 103. sayısı çıktıKırmızı oda 22. bölüm canlı izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 canlı izleSon Yaz 5. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle29 Ocak Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaOn Numara çekiliş sonuçları 29 Ocak 2021 (MPİ)Seni Çok Bekledim 1. bölüm canlı izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV canlı izle8 yaşındaki kız öğrenci, hemcinsinden hoşlandığını söyleyince okuldan kovulduCHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir yılı geride bıraktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir yılı geride bıraktı

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, teknik direktörünün kulüpte birinci yılını kutladı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir yılı geride bıraktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. Kulübün efsanelerinden birisi olan Yalçın, siyah-beyazlı takımda oldukça başarılı bir performans gösterdi ve 2020 yılı süresince Süper Lig'de en çok puan toplayan takım Beşiktaş oldu.

Deneyimli teknik adamın İstanbul ekibine gelişinin üzerinden geçen bir yılın ardından Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından bu durumu kutlayan bir video yayımladı. 

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir yılı geride bıraktı

"BİR YIL ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ OLDU"

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yayımlanan videoda Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım, Beşiktaşlı taraftarları da mutlu etmeyi başardı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT