Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir yılı geride bıraktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. Kulübün efsanelerinden birisi olan Yalçın, siyah-beyazlı takımda oldukça başarılı bir performans gösterdi ve 2020 yılı süresince Süper Lig'de en çok puan toplayan takım Beşiktaş oldu.

Deneyimli teknik adamın İstanbul ekibine gelişinin üzerinden geçen bir yılın ardından Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından bu durumu kutlayan bir video yayımladı.

"BİR YIL ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ OLDU"

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yayımlanan videoda Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım, Beşiktaşlı taraftarları da mutlu etmeyi başardı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.