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Sergen Yalçın, 'Yerden kalkmıyorlar' demişti: Antalyaspor'un cevabı gecikmedi!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçı, birçok tartışmaya neden oldu. Maç sonunda rakip takımın 'yerden kalkmadığına' dem vuran Sergen Yalçın'a, Antalyaspor, fotoğraflı cevap verdi.

Sergen Yalçın, 'Yerden kalkmıyorlar' demişti: Antalyaspor'un cevabı gecikmedi!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor yenilgisinin ardından liderliği Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, 23'üncü haftada oynanan Antalyaspor maçından sonra ise 3'üncülük koltuğuna kadar geriledi.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, 1-1 berabere sonuçlanan mücadelenin ardından Antalyaspor'un oyununu eleştirmiş ve "Sürekli yerden kalkmayan oyuncular." demişti.

Yalçın'ın açıklamaları şöyleydi:

"Bu maçla ilgili pek fazla konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, böyle oynanmamalı bence." 

Sergen Yalçın, 'Yerden kalkmıyorlar' demişti Antalyaspor'un cevabı gecikmedi!

KEYFİMİZDEN YERDE YATMIYORUZ

Kırmızı-beyazlı takım ise karşılaşma sonrası Hakan Özmert'in yüzüne aldığı darbeyi gösteren fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" cevabını verdi.

Ligde 45 puana ulaşan Beşiktaş'ın puanı Galatasaray ile eşitlendi. Sarı-kırmızılılar ise averaj farkı ile Beşiktaş'ın önüne geçerek 2'inci sıradaki yerini aldı. Beşiktaş ise 23'üncü haftayı 3'üncü sırada tamamlıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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