Sergen Yalçın'ın yerine o isim gelecek!

Alanyaspor, Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor.

EROL BULUT, YENİ SEZON ÖNCESİNDE ALANYASPOR İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

Yaşanan süreç öncesinde konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 gün içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı.