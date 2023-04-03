Sergey Alekseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Alekseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Alekseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Alekseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Alekseev 30 Ekim 2002 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Алексеев Сергей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Alekseev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Sergey Alekseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Alekseev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Alekseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Alekseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Alekseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Alekseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Baikal

26 Temmuz 2019 yılında Zenit Irk.

28 Ocak 2021 yılında Ural II

1 Temmuz 2021 yılında Ural 2

Sergey Alekseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Alekseev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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