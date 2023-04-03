Sergey Gayduk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Gayduk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Gayduk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Gayduk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Gayduk 14 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гайдук Сергей Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Gayduk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sergey Gayduk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Akademia Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Gayduk'nin Akademia Spartak Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Gayduk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Gayduk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM
Sergey Gayduk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Gayduk şuan Akademia Spartak Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Sergey Gayduk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U15 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.