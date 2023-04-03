Sergey Gorshkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Gorshkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Gorshkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Gorshkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Gorshkov 29 Kasım 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Горшков Сергей Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Gorshkov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Gorshkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Gorshkov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Gorshkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.gorshkov99/

Sergey Gorshkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Gorshkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Gorshkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Gorshkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi II

17 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Sergey Gorshkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Gorshkov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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