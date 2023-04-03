Sergey Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Krotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Krotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Krotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Krotov 15 Ekim 2001 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кротов Сергей Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Krotov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Sergey Krotov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Krotov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Krotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Krotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Krotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Krotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ural II

1 Temmuz 2019 yılında Ural 2

Sergey Krotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Krotov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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