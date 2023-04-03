Sergey Loskutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Loskutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Loskutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Loskutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Loskutov 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лоскутов Сергей Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Loskutov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Timo.inc yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Loskutov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Loskutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Loskutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Loskutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Loskutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2022 yılında Ural 2

Sergey Loskutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Loskutov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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