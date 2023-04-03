Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Aguayo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.