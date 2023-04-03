Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Aguayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Aguayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Aguayo 24 Kasım 2002 tarihinde , Nevada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Armando Aguayo Castillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Aguayo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Aguayo'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Aguayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Aguayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Sergio Aguayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Aguayo şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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