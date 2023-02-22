Sergio Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Araujo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Araujo 28 Ocak 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Ezequiel Araujo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Araujo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Sergio Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Araujo'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sergioa_24?lang=de

http://www.instagram.com/sergioaraujo22/

Sergio Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors

25 Temmuz 2012 yılında Barcelona B

30 Haziran 2013 yılında Boca Juniors

19 Temmuz 2013 yılında Tigre

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

19 Temmuz 2014 yılında Las Palmas

30 Haziran 2015 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

27 Ocak 2017 yılında AEK Atina

30 Haziran 2017 yılında Las Palmas

31 Ağustos 2017 yılında AEK Atina

30 Haziran 2018 yılında Las Palmas

31 Ocak 2020 yılında AEK Atina

31 Temmuz 2020 yılında Las Palmas

16 Temmuz 2021 yılında AEK Atina

Sergio Araujo kimdir

Sergio Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Araujo şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sergio Araujo nereli

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