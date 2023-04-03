Sergio Barcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Barcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Barcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Barcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Barcia 31 Aralık 2000 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Barcia Laranxeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Barcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Sergio Barcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Barcia'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergio Barcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Barcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Barcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Barcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

24 Ağustos 2019 yılında Ourense CF

27 Temmuz 2020 yılında Celta Vigo B

21 Ağustos 2020 yılında Recre Granada

18 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Sergio Barcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Barcia şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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