Sergio Cortado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Cortado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Cortado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Cortado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Cortado 5 Mart 2003 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Cortado Vicente şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Cortado Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Cortado, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Cortado'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Cortado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Cortado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Sergio Cortado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Cortado şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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