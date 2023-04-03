Sergio Cortado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Cortado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sergio Cortado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Cortado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.