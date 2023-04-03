Sergio Gamez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gamez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Gamez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Gamez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Gamez 6 Ekim 2002 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Alejandro Gámez Romero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Gamez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Gamez'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Gamez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Gamez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında CF Pachuca U17
1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Sergio Gamez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Gamez şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 107 numaralı formayı giymektedir.
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