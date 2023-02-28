Sergio Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Mendoza 27 Mayıs 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Adrián Mendoza Espínola şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Mendoza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Mendoza, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Mendoza'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Guaraní
1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2019 yılında 2 de Mayo
1 Ocak 2021 yılında Trinidense
Sergio Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Mendoza şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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