Sergio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Nunez 30 Haziran 2000 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Fabián Núñez Rosas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Nunez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Sergio Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Nunez'nin AE Larisa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Peñarol

30 Nisan 2021 yılında Cerrito

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

1 Ocak 2022 yılında Peñarol B

11 Haziran 2022 yılında Peñarol

12 Ocak 2023 yılında AE Larisa

31 Aralık 2023 yılında Peñarol

Sergio Nunez kimdir

Sergio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Nunez şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol (2016-2020)

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Sergio Nunez nereli

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