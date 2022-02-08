Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

Terörizm ve Orta Doğu konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Doç. Dr. Serhat Erkmen'le ilgili olarak internette Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. İşte Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi ve detaylar...

DOÇ. DR. SERHAT ERKMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

46 yaşındaki Doç. Dr. Serhat Ahmet Erkmen, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2001’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini ve 2008’de doktora derecesini elde etti.

2009- 2018 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Erkmen'in temel çalışma alanları Orta Doğu sorunları ve terörizm üzerine odaklanmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra farklı think tank kuruluşlarında 17 yılı aşkın bir süre Irak ve terörizm konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Serhat Ahmet Erkmen'in çoğu Irak'taki siyasal yapı ve şiddet olgusu, Suriye iç savaşı, ayrılıkçı terör örgütleri ve din motifli terör örgütleri hakkında olmak üzere çok sayıda yayımlanmış akademik makaleleri, köşe yazıları, analizleri, görüş yazıları ve raporları bulunmaktadır.