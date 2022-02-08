Putin ve Macron'un görüşme masasındaki mesafe alay konusu oldu! Tahterevalli benzetmesi yıktı geçti!Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiSerhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisiBugün hastanelerde grev var mı 8 Şubat 2022 Salı ? Doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı?THY EuroLeague: Olympiakos – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisiRiyala ne demek, TDK'ya göre Riyala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tanju Özcan yapacağı açıklamayla, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak, erken seçimi getirecekmiş (!) "Tanju neyi itiraf edecek, erken seçimle ne ilgisi var?"Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! Peki hangi takım ne transferler yaptı! İşte takımların transfer dönemi tablosu...Siyasi gelişmeler altın fiyatlarını tetikledi! ONS altın yükselince gram altının fiyatı uçuşa geçti! Ucuzdan altın alan yatırımcı köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

Ahi Evran Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Serhat Erkmen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi...

Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

Terörizm ve Orta Doğu konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Doç. Dr. Serhat Erkmen'le ilgili olarak internette Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli?  soruları aratılıyor. İşte Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi ve detaylar...

Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

DOÇ. DR. SERHAT ERKMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

46 yaşındaki Doç. Dr. Serhat Ahmet Erkmen, 1975 yılında  İstanbul'da doğdu. 1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2001’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini ve 2008’de doktora derecesini elde etti.

Serhat Erkmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. Serhat Erkmen'in biyografisi

2009- 2018 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Erkmen'in temel çalışma alanları Orta Doğu sorunları ve terörizm üzerine odaklanmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra farklı think tank kuruluşlarında 17 yılı aşkın bir süre Irak ve terörizm konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Serhat Ahmet Erkmen'in çoğu Irak'taki siyasal yapı ve şiddet olgusu, Suriye iç savaşı, ayrılıkçı terör örgütleri ve din motifli terör örgütleri hakkında olmak üzere çok sayıda yayımlanmış akademik makaleleri, köşe yazıları, analizleri, görüş yazıları ve raporları bulunmaktadır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT