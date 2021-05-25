Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı ile ilgili farklı senaryolar ve haberler gelmeye devam ediyor. Serhiy Rebrov'a ilişkin bir iddia dolaşıyor. Peki Serhiy Rebrov kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Serhiy Rebrov Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? İşte ayrıntılar...

SERHİY REBROV KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Serhiy Rebrov 6 Mayıs 1974'te Horlivka, Donetsk Ukrayna'da dünyaya geldi.

Ukraynalı teknik direktör ve eski futbolcu Serhiy Rebrov, Premyer-Liha takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

2006 yılında ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılan, Ukrayna millî takımında da forma giyen futbolcu FK Dinamo Kyiv kulübünde Andriy Şevçenko'nun partneri olarak ünlenmiştir. Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Rubin'la sözleşme imzalayan futbolcu ; Fenerbahçe'nin yanı sıra, FK Dinamo Kyiv, Shakhtar Donetsk, Tottenham ve West Ham takımlarında da oynamıştır.

2014 yılının Nisan ayında Premyer-Liha takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

SERHİY REBROV FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Football24TV'da yer alan habere göre Ferencvaros teknik direktörü Serhiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Yunanistan ekibi AEK'dan da bir teklif alan Rebrov'un, "Fenerbahçe ile görüşüyorum" diyerek teklifi reddettiği iddia edildi.

Serhiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.