Seri işlediği cinayetlerinin ardından intihar etti!

İddiaya göre Bağcılar ilçesine bağlı İnönü sokakta dün saat 23.30 sularında gerçekleşen olayda R.O. isimli şahıs sokak ortasında komşusu Ahmet Kadir Çakır ile kavga etti ardından tartıştığı komşusunu ateşli silahla öldüren zanlı, aracına binerek 500 metre uzaklıktaki evine gitti. Kendine kapıyı açan karısı Gülşen Onat'ı da silahıyla öldürerek evinin salonunda intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan R.O. hayatını kaybetti.

Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri, nöbetçi Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından cenazeler morga götürüldü.

EVDE UYUYAN BİR ÇOCUK DA VARMIŞ

Çiftin bir çocukları olduğu ve olay sırasında evde uyuduğu öğrenildi. Silah seslerinin ardından eve giren komşuların çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıkları da öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam diyor.