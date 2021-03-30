Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgelerin gerektir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt, seramik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış parçalara; süsleme, yazı, sembol, işaret vb. şekilleri, değişik baskı teknikleriyle uygulayan kişidir.

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü , Serigraf Maaşı Ne Kadar? 2021 Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Maaşları

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki mezuniyet bu meslek için yeterlidir?

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Ne İş Yapar?

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İşi hangi yöntemle yapacağını planlar,

b) Baskısı yapılacak şeklin çiziminden filmini alır,

c) Filmden kalıp alır ve baskı yapacağı malzemeyi kalıba göre keser,

d) Harcayacağı malzemeyi hesaplar ve malzemeyi sağlar,

e) Üzerine baskı yapacağı malzemenin ön hazırlık işlemlerini yapar, kalıp alır ve malzemeyi keser,

f) Renklere göre baskı yapar (pozlama),

g) Kurutma, temizleme ve kontrol etme işlemlerini yapar,

h) Son rötüşleri yaparak istenilen ölçüde kesim yapar,

i) Parça veya mamülleri, daha sonraki işleme veya üretim istasyonu için hazır hale getirir,

j) Kullandığı makine veya aletlerin günlük bakım ve temizliğini yapar

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü, Serigraf mesleğinin meslek kodu 7322.26 olarak belirlenmiştir

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