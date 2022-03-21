Şeriklik ne demek, TDK'ya göre Şeriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeriklik ne demek? Şeriklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeriklik kelimesi. Peki şeriklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeriklik nedir, şeriklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeriklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şeriklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortaklık

