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Serinlemek isterken hayatından oldu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Aksu Çayına serinlemek için giren 19 yaşındaki genç kayboldu. Dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek isterken hayatından oldu!

Olay, Aksu Boztepe Mahallesi Aksu Çayı içerisinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile çaya balık tutmaya gelen Adnan Yıldız (19) karşı tarafa geçmek için çaya girdi. Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek istedi. Yıldız, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi. O sırada yakınlarının ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve çok sayıda deniz polisi sevk edildi. Polisler, tehlike oluşturmaması açısından Yıldız'ın yakınlarını ikna ederek sudan çıkardı.

Serinlemek isterken hayatından oldu!

Olay yerine gelen dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız'ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi. Çocuklarının cansız bedeninin sudan çıkış anını gören ailesini, yakınları sakinleştirdi.

Serinlemek isterken hayatından oldu!

Adnan Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Serinlemek isterken hayatından oldu!

Serinlemek isterken hayatından oldu!

Serinlemek isterken hayatından oldu!

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