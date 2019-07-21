Serkan Şenalp Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAN ŞENALP KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Kasım.1985

Serkan Şenalp kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Dizi Oyuncusu

Serkan Şenalp doğum yeri : İstanbul

SERKAN ŞENALP BİYOGRAFİSİ

Serkan Şenalp, 6 Ocak 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde üniversite hayatına başlamıştır.

2005 yılında “İlk Göz Ağrısı” adlı dizide Ebru Akel, Cem Davran, Fırat Doğruloğlu, Salih Kalyonile beraber oynadı.

2006 yılında senaryo ekibinde Gani Müjde olan “Selena” adlı fantastik kurgu ve komedi türü televizyon dizisinde Serkan Şenalp Ozan Peçenek karakterini canlandırırken, başrol Selena’yı Sinem Kobal canlandırdı. Ve diğer rollerde ise Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Selda Özbek, Hazal Şenel, Parla Şenol, Ümit Erdim, Ilgın Angı, Gökhan Keser, Kayhan Yıldızoğlu, Zuhal Topal gibi isimler oynamıştır.

Ocak 2007 - Ağustos 2007 tarihleri arasında her ay Heygirl'de Erkek Gözüyle sayfasını hazırladı.

Serkan Şenalp, Ülker Rodeo, Algida Cornetto, Familia, Fanta, Shubuo, Jump, Hürriyet Seri İlanlar, Braun Silk Epil, Avea ve Nescafe olmak üzere toplam 16 reklam filminde oynadı.

Kanal 1 televizyonunda Selin Altay'la beraber GençLink isimli bir program hazırlayıp sundu. Ülker Rodeo, Algida Cornetto, ,Familia, Fanta, Shubuo, Jump, Hürriyet Seri İlanlar, Braun Silk Epil ve Avea olmak üzere, toplam 15 reklam filminde oynadı.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

2014 yılında “Birleşen Gönüller” adlı sinema filminde başrolde Hande Soral ile birlikte oynadı.

Serkan Şenalp, 2014 yılının Aralık ayında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gazzeli genç bir kızın hayatının konu edildiği “Ezra’ adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Asuman Dabak, Nurana Bagieva ile beraber oynadı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Uzaklarda Arama (Vedat) (Sinema Filmi)

2015 - Sen Benimsin (TV Dizisi)

2015 - Cahide Devekuşu'nun Açık Evlil... (Damat) (Kısa Film)

2015 - 91.1 (Sinema Filmi)

2015 - O Hayat Benim 3. Sezon (Cemal) (TV Dizisi)

2014 - Ezra (Kedi Ömer) (TV Dizisi)

2014 - Birleşen Gönüller (Genç Niyaz) (Sinema Filmi)

2013 - Yağmurdan Kaçarken (Erdi) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Malik Bakırcı) (TV Dizisi)

2011 - Anadolu Kartalları (Cevdet Toprak) (Sinema Filmi)

2010 - Kızım Nerede (Emre Arslan) (TV Dizisi)

2008 - Gölgesizler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2006 - İlk Aşkım (Ufuk) (TV Dizisi)

2006 - Selena (Ozan) (TV Dizisi)

2005 - İlk Göz Ağrısı (Meriç) (TV Dizisi)