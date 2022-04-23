Sermestî ne demek, TDK'ya göre Sermestî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sermestî ne demek? Sermestî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sermestî kelimesi. Peki sermestî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sermestî nedir, sermestî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERMESTÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sermestî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sermestî kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre sermestî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarhoşluk

