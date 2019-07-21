Sermet Erkin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERMET ERKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Eylül.1957

Sermet Erkin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Illüzyonist, Tiyatro Oyuncusu

Sermet Erkin doğum yeri : Karamürsel, Kocaeli

SERMET ERKİN BİYOGRAFİSİ

Sermet Erkin, 10 Eylül 1957 tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sermet Erkin’in ailesi 1964 yılında İstanbul Teşvikiye'de Deryadil sokakta Topoğlu garajının yanındaki apartmana taşınırlar. Taşındıkları yer Ünlü sihirbaz Zati Sungur’un evi yakınındadır. İlkokula 1964 yılında İstanbul, Nişantaşında, Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda başlamış, Nilüfer Hatun Ortaokulundan sonra Şişli Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiştir. Bitirme sınavına girmeden aynı fakültenin Felsefe Tarihi bölümüne geçerek buradan mezun olmuştur.

Sermet Erkin, illüzyon sanatını yurdumuzda modern anlamda başlatan ilk Türk sanatçı, üstad Zati Sungur'dan etkilendi. Henüz ilkokulda iken üstad Zati Sungur ile tanıştı.

Ortaokul yıllarında Erkin, Necdet Mahfî Ayral’ın daveti ile tiyatroya adım atar. Sermet Erkin, illüzyon sanatında profesyonel olmadan evvel İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına 1974 yılında girmiştir. Burada 1977 yılına dek pek çok oyunda görev almış olmasının yanı sıra onun için en önemli olan Yalçın Akçay'ın kendisini düşünerek yazmış olduğu “Karagözcü ile Sihirbaz” isimli çocuk oyunudur.

1976 yılında İsviçre’de yaşayan halasın kızının yanına gittiğinde, Yunanlı komşularının çocuklarına yaptığı gösterileri beğendiklerinde Paskalya eğlencesinde onlara gösteri yapmasını istemişler. Bu gösteride İsviçre’nin iyi menajerlerinden biri de oradaymış ve onu izlemiş. Onun vasıtasıyla Zürih’in en iyi gece kulüplerinden birinde çalışmaya başlamış.

Sermet Erkin, bir dönem kendi adına tiyatro topluluğu kurarak tiyatro sanatçılığını bir süre daha yürütmüştür. Bu gün çeşitli kentlerimizde düzenlediği tiyatro festivalleri ve yaptığı piyes, kitap ve belge koleksiyonları vs. sayesinde, tiyatro ile olan bağını kopartmadan sürdürmektedir.

1974 yılında profesyonel illüzyon yaşamı başlamış olan Sermet Erkin, bu güne dek yurt içi ve dışında yüzlerce gösteri yapmış, pek çok televizyon programına katılmış, 18,5 yıl İstanbul Kervansaray Gazinosu’nda çalışarak erişilmez bir rekor kırmıştır.



Sermet Erkin yaptıkları işin kesinlikle sihirbazlık olarak görülmesini ve anılmasını istemiyor. Bu sanatın sihirle bir ilgisinin olmadığını, el çabukluğu ve algı yanılması ile gösterilerin gerçekleştirildiğini söylüyor.

“Bando”, “Sermet Erkin’le”, “Anılarda Kalanlar”, “Sermet Erkin’le Yıldızların Altında” gibi bir çok programı da eşi ile birlikte hazırlayıp sunmuştur.

Yurt dışında; ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Başkurdistan, Belçika, Bulgaristan, Çekoslavakya (1983), Çuvaşistan, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Nahcivan, Özbekistan, RusyaFederasyonu ve Tataristan’ da çeşitli temsiller vermiş, bu ülkelerin en ünlü gece kulüpleri, varyete salonları ile sirklerinde çalışmıştır. Yurt içinde de bir çok yerde gösteri yapmıştır.

1976 yılında başladığı gazeteciliğini Sosyete Dedikodu Dergisi, Hürriyet, Milliyet, Sabah gazetelerinden sonra, uzun bir süre Günaydın Gazetesi’nde tam sayfa hazırlamış olduğu “Çocuk Sayfası” ile devam ettirmiş daha sonra - Yayın Yönetmeni- olarak çalışmaya başladığı Bando Çocuk Dergisi’nde sürdürmüştür.

Daima farklı projeler geliştirmiş, bunlardan bazıları : illüzyon resitalleri, illüzyon gazetesi, illüzyon öğretimine yönelik Sihirli Kutu adlı illüzyon seti, 0900’lü hatların kullanımıyla illüzyon dersleri, illüzyon öğreten kitaplar, revü tarzı gösteriler, İstanbul Radyosunda illüzyon programları, gazetelerin verdiği illüzyon malzemeleri ile promosyon kampanyaları, pek çok yönden sadece çocuklara yönelik çalışmaları olan Varyete Gemisi, firma gösterileri için özel tasarım illüzyon oyunları, loto sonucunu bilme oyunu ve konferanslar.

Sermet Erkin, Atlas Tarih Dergisinde yazarlık yapmaktadır.

Sermet Erkin, Nuray Erkin ile 1986 yılından beri evli olup İsmail Sermet ve Piraye Nazlı adlarında iki çocuğu vardır.