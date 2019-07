Sermet Yeşil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERMET YEŞİL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1977

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sermet Yeşil doğum yeri : Eskişehir

SERMET YEŞİL BİYOGRAFİSİ

Sermet Yeşil, 1977 yılında Eskişehir’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de okumuştur. Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra iki yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı. Ardından Eskişehir'e dönüp, Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Sonra da Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Sadri Alışık tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu’da görev aldı. 2004 yılından beridir Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularındandır.

Tiyatro Anadolu bünyesinde Keşanlı Ali Destanı, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Fırtına, Melekler Şehri, Kökler, Kuru Gürültü, Midas’ın Kulakları, Körayak ve Hırsız isimli oyunlarda; 2005 yılından bu yana da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Kuvayi Milliye, Karmakarışık, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Caligula, Sırça Kümes, Bay Kolpert, Özgürlüğün Bedeli oyunlarında yer aldı. Aç Köpekler, Savaş, Lüküs Hayat ve Tiyatro Pol bünyesinde Teklif adlı oyunda oynamaktadır.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sermet Yeşil, televizyon ve sinema çalışmalarına da devam etmektedir. Rol aldığı yapımlar arasında, Gişe Memuru, Kosmos, Kaç Para Kaç, İlkbahar-Sonbahar, Hiçbiryerde gibi sinema filmleri ile Leyla ile Mecnun, Mor Menekşeler, Eski Hikaye ve Şubat gibi televizyon dizileri yer almaktadır.

2013 yılında “Eski Hikaye” adlı dizide Buğra Gülsoy, Funda Eryiğit, Murat Daltaban ile birlikte oynadı.

Sermet Yeşil, 2016 yılında Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Erkan Sever, Seray Kaya, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin'in oynadıkları “Gülümse Yeter” adlı dizide Ahmet Civan karakterini canlandırdı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2019 - Girl With No Mouth (Baba)(Sinema Filmi)

2019 - Kapı (Sinema Filmi)

2018 - 2019 - Bozkır (Servet) (TV Dizisi)

2018 - Kimse Elimi Tutmasın! (Emre) (Kısa Film)

2018 - Aden (Sinema Filmi)

2018 - Çukur 2. Sezon (Deli Halil)(TV Dizisi)

2017 - Shall No One Hold My Hand! (Emre) (Kısa Film)

2017 - Bir Deli Sevda (Hikmet)(TV Dizisi)

2016 - Hemşire (Kerem)(Sinema Filmi)

2016 - Gülümse Yeter (Ahmet Civan) (TV Dizisi)

2015 - Sol Şerit (Sinema Filmi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2015 - 91.1 (Sinema Filmi)

2014 - Suret (Âdem)(Kısa Film)

2014 - Rüzgarla Bir (Kerem) (Sinema Filmi)

2014 - Karadayı 3. Sezon (Sarı Cemal) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şah Tahmasp) (TV Dizisi)

2013 - Eski Hikaye (Cengiz Timuçin) (TV Dizisi)

2012 - Şubat (Deli İbrahim) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 - Gişe Memuru (Artun) (Sinema Filmi)

2011 - Mor Menekşeler (Payidar) (TV Dizisi)

2010 - Gönülçelen (Mahir) (TV Dizisi)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Ahmet) (TV Dizisi)

2009 - İlkbahar - Sonbahar (Sinema Filmi)

2009 - Kosmos (Battal, Kosmos) (Sinema Filmi)

2001 - Hiçbiryerde (Halil) (Sinema Filmi)

1998 - Kaç Para Kaç (Çırak) (Sinema Filmi)