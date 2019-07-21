Sermiyan Midyat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Aralık.1974

Sermiyan Midyat kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu,Senarist

Sermiyan Midyat doğum yeri : Ankara

SERMİYAN MİDYAT BİYOGRAFİSİ

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara’da Çankaya, Hoşdere caddesinde bir evde doğmuştur. 7 yaşına kadar Ankara’da kaldıktan sonra ailece İstanbul’a taşındılar. Aslen Mardin kökenlidir. “Sermiyan” adının manası Kürtçe aşiret reisi demekmiş. Babası Adnan Midyat, annesi Nimet Midyat’dır. Serhat ve Evin adında kendinden büyük ve Türkan Rojda adında da küçük kardeşi vardır.

1998 yılında Ortaoyuncular’a oyuncu yetiştiren Nöbetçi Tiyatro'ya sınavla girdi ve Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi aldı. Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı. Bu eğitiminin ardından Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

1994 yılında başladığı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümündeki üniversite eğitiminden 3 yıl sonra İşletme Fakültesi'ne geçiş yaparak devam etti. 1,5 yıl New York’ta yaşadı.

Babaannesi Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı; Zekiye Ekmen Midyat, 1956-1960 arasında Midyat belediye başkanlığı yaptı. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu “9 Ay Son Gün”ü yazıp yönetti.

Senaryosunu kendisinin yazdığı ve 2005 yılında başlayan Emret Komutanımdizisinde Arıza Hamza' rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

1994’de başladığı radyoculuğa Show Radyo, Radyo Tatlıses, Best Fm, Radyo Mega’da 7 yıl sürdürdü.

Şarkı sözü yazarlığı da yapan Sermiyan Midyat; Mustafa Ceceli’nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz’in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözlerinin sahibidir.

2010 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı “Ay Lav Yu” adındaki filminin yapımcısı Sinan Çetin idi. Filmde Amerikalı oyuncular Steve Guttenberg, Mariel Hemingway, Kathie Gill, Josh Folan da rol aldı.

2013 yılının başında vizyona giren “Hükümet Kadın” adlı sinema filminde senarist, yönetmen ve oyuncu olarak bulundu. Babaannesi Zekiye Ekmen Midyat’dan etkilenerek senaryosunu yazdığı ve Mardin Midyat’ta çekilen filmin başrollerinde Demet Akbağ vardır.

2013 yılının sonlarında da Yönetip oynadığı devam filmi “Hükümet Kadın 2” ile seyirci karşısına çıktı.

2016 yılında Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürd bir hint komedisi olan “Bir Baba Hindu” adlı sinema filminde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Ayhan Taş, Begüm Öner, Hakan Akın, Füsun Demirel, Bülent Kayabaş, Muhittin Korkmazile birlikte oynadı.

2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı “Ay Lav Yu Tuu” filminde İbrahim karakterini canlandırdı. Komedi türündeki 2010 yapımı "Ay Lav Yu" serisinin ikinci halkası olan filmin oyuncu kadrosunda, Sermiyan Midyat'ın yanı sıra Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Steve Guttenberg, Josh Folan, Barry Corbin, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.



Ödülleri :

2011 - Houston Independent Film Festivali : "en iyi komedi filmi" Ay Lav Yu

2011 - Boston International Film Festivali "en iyi yönetmen" Ay Lav Yu

2011 - Boston International Film Festivali "en iyi erkek oyuncu" Ay Lav Yu

2011 - 16.Sadri Alışık Ödülleri "komedi ya da müzikal en iyi erkek oyuncu" Ay Lav Yu

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2007 - 9 Ay Son Gün : Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan

2006 - 2007 - Atinalı Timon : William Shakespeare - Oyun Atölyesi

1999 - 2003 - Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi

1998 - 2000 - Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

2003 - Kabaremajör

Filmleri :

2018 - Tut Yüreğimden Anne (Okan) (Sinema Filmi)

2017 - Ay Lav Yu Tuu (İbrahim)(Sinema Filmi) (senaryo yönetmen ve oyuncu)

2016 - Bir Baba Hindu (Sinema Filmi) (senaryo yönetmen ve oyuncu)

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi) (senaryo yönetmen ve oyuncu)

2013 - Hükümet Kadın 2 (senaryo yönetmen ve oyuncu)

2013 - Hükümet Kadın (senaryo yönetmen ve oyuncu)

2011 - Kalbim Seni Seçti

2011 - Hakan Bey

2010 - Ay Lav Yu (oyuncu ve yönetmen)

2010 - Hanımeli Sokağı

2006 - Eve Dönüş

2006 - Polis

2006 - Sıla

2005 - Banyo

2005 - Kırık Kanatlar

2005 - Emret Komutanım (senaryo ve oyuncu)

2004 - Biz Boşanıyoruz

2004 - Pardon

2004 - Dişi Kuş (senaryo)

2004 - Gece Yürüyüşü

2004 - Bir Dilim Aşk

2003 - Sınırlı Aşk (senaryo)

2003 - Şarkılar Seni Söyler

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Koçum Benim

2002 - Berivan (senaryo)

2002 - Kuzenlerim

2001 - Aşkına Eşkıya (senaryo)

2001 - Hiçbir yerde

2001 - Bizim Otel

2000 - Halk Çocuğu

2000 - Büyük Firar

2000 - Ağlayan Kadın