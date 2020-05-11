Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar kavgasında sular durulmuyor!

Şiddet idddiaları ile gündeme gelen Sermiyan Midyat darp raporu alarak vücudundaki izleri kameraya çekti. Midyat önceki açıklamasında "Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil." demişti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Sevcan Yaşar'ın ‘taşınacağım’ demesinin üzerine Sermiyan Midyat’ın da ‘evet artık taşın lütfen’ demesinin ardından ayrılığın gerçekleştiği öne sürüldü.

Sermiyan Midyat konuyla ilgili ilk açıklamasında ise "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben âşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. ‘Şiddete uğradım’ diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok" demişti. (Uçankuş)

İşte darp fotoğrafları...