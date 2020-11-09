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Sermiyan Midyat'a 8 yıl hapis cezası istemi

Oyuncu Sermiyan Midyat birlikte yaşadığı kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Midyat, hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sermiyan Midyat'a 8 yıl hapis cezası istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Sermiyan Midyat ile müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın aynı evde yaşadıkları ve masrafları da ortak karşıladıkları anlatıldı. İddianamede, Sermiyan Midyat'ın 16 Nisan'da sebepsiz yere Sevcan Yaşar'a bağırarak hakaret içeren sözler sarf ettiği, ardından da "bu evden gidemezsin" diyerek tehditte bulunduğu aktarılarak, Midyat'ın bu olaydan yaklaşık 20 gün sonra evden ayrılmak üzere eşyalarını toplayan Yaşar'a küfür edip hakarette bulunduğu belirtildi.

Midyat'ın daha sonra darbettiği Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapılan iddianamede, Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşularından yardım istediği ve olay yerine polis ekiplerinin çağrıldığı ifade edildi. İddianamede, tarafların karakolda bulundukları sırada Sermiyan Midyat'ın "buradan senin cesedin çıkacak" diyerek Sevcan Yaşar'ı tekrar tehdit ettiği söylendi. 

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İKİ TARAFTA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Dosyada bulunan iddianamede, bu olaylar yaşanırken müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına işaret edilerek, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Bu kapsamda müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın "kasten yaralama", zincirleme şekilde "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 1 yıl 3 aydan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müşteki sanıklar Midyat ile Yaşar ilerleyen günlerde hakim karşısında olacak.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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