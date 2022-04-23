Şerpa ne demek, TDK'ya göre Şerpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şerpa ne demek? Şerpa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şerpa kelimesi. Peki şerpa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şerpa nedir, şerpa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şerpa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şerpa kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre şerpa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden özel yetkili görevli

