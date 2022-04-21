Serra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? | Serra Arıtürk biyografisi

Onur Akay'ın ortaya attığı iddiaya göre Serra Arıtürk, Kadir Doğulu ile imam nikahı kıydı. Hamile olduğu da iddia edilen Serra Arıtürk'ün hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Serra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Serra Arıtürk biyografisi...

SERRA ARITÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1998 yılında İstanbul'da doğan Serra Arıtürk, 24 yaşında,1.68 boyunda, 54 kilo ve yengeç burcu. Serra Arıtürk'ün baba tarafı Yörük, anne tarafı ise Kırım göçmeni.

7 yaşında ailesinin desteği ile klasik gitarla tanışan ve o zamandan beri gitar çalmaya devam eden Serra Arıtürk, Lise eğitimini Özel Denizatı Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde Tıp Mühendisliği eğitimine devam etti.

Gitar üzerine en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan alan genç sanatçı, lise zamanlarında şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer aldı.

YouTube'da paylaştığı şarkı cover videoları ile tanınmaya başlayan Arıtürk, 2019 yılında Uykusuzlar Kulübü ve Genç Sahne yarışmalarına katıldı. Güzel sanatçı, yine 2019 yılında Kendimi Bilmeden ve 2020 yılında ise Kimse Yok ve Olmazdın isimli parçalarıyla müzik listelerinde yerini aldı.

Müzik kariyerinin yanına oyunculuğu da eklemeye karar veren Serra Arıtürk, 2021 yılında başrollerini Kadir Doğulu ile paylaştığı Aşkın Tarifi isimli dizide hayat verdiği Naz karakteri ile ekranlarda izleyici ile buluştu.

Müziğe ve oyunculuğa olan düşkünlüğünün yanı sıra denize ve suya karşı büyük bir tutkusu olduğunu belirten Serra Arıtürk, su sporlarına karşı da ilgi duyuyor.

Bir dönem ünlü Youtuber Berkcan Güven ile aşk yaşayan Serra Arıtürk'ün Kadir Doğulu'yla imam nikahı kıydığı ve ünlü oyuncudan hamile kaldığı iddia ediliyor.