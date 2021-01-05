Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

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SERRA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

SERA KUTLUBEY DİZİLERİ

2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)