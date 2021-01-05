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  3. Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Serra Kutlubey'in hayatı merak konusu oldu. Peki Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali...

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali...

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

SERRA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

SERA KUTLUBEY DİZİLERİ

2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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