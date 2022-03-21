Sertabiplik ne demek, TDK'ya göre Sertabiplik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sertabiplik ne demek? Sertabiplik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sertabiplik kelimesi. Peki sertabiplik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sertabiplik nedir, sertabiplik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERTABİPLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sertabiplik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sertabiplik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başhekimlik

