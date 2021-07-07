Sertap Erener'den çok konuşulacak sözler! Sürekli çocuk doğuran kişileri fareye benzetti

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından 56 yaşındaki Sertap Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener'in skandal sözleri tepki çekti.

"DÜŞÜNMEDEN YAŞIYORUZ"

Etkinlikte çocuk sahibi olmakla ilgili düşüncelerini dile getiren Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.

"FAREDEN BETER OLDUK"

Yola çıktığı her gün etrafına bakmamaya çalıştığını belirten Erener, "En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler." diyerek skandal sözlere imza attı.

"ÇOK YERSİZ VE HADSİZCE"

Şarkıcının çıkışını yersiz bulan vatandaşlar ise Erener'e tepki göstererek, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" yorumlarında bulundu.