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Servi isminin anlamı nedir, Servi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Servi isminin anlamı; Uzun boylu olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Servi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Servi isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Servi isminin anlamı nedir, Servi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Servi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Servi ismi ne demek, Servi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Servi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Servi İsminin anlamı nedir? TDK Servi anlamı:

Servi ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1-Akdeniz bölgesinde çok yetişen, yapraklarını dökmeyen, ince, uzun bir ağaç.
2- Uzun boylu.

Servi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Servi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Servi isminin kökeni:

Servi ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 382 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Servi isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Servi isminin rengi:

Lavanta

Servi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Servi isminin Harf Analizi Nedir ?

Servi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

V : Devrimci/asi, farklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

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Servi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Servi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

R : 21

V : 27

İ : 12

= 88 Servi İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Servi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Servi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Servi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   E: 5   R: 9   V: 4   İ: 9 = 28

2 8 = 10 Kader sayısıdır

Servi isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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